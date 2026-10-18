Москва18 окт Вести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам для предотвращения якобы "гибридных угроз". Об этом пишет газета Financial Times.

По его словам, Латвия якобы ежедневно подвергается гибридным атакам.

Премьер-министр Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам в целях предотвращения будущих "гибридных угроз" отмечается в публикации

Премьер подчеркнул, что в 2026 году страна столкнется с самым большим наплывом мигрантов через ее границы за последние пять лет.

17 октября депутат Европарламента Дирк Готинк заявил, что ЕС следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время украинского конфликта.