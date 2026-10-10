Москва10 окт Вести.Финский премьер-министр Петтери Орпо призвал прекратить выдачу туристических виз гражданам России в Европе. Об этом он заявил в эфире программы Ykkösaamu телерадиокомпании Yle.

Орпо планирует выступить с данной инициативой на саммите Евросовета, который состоится на следующей неделе. По мнению премьера, европейские страны должны полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам.

Глава финского правительства считает, что российские граждане якобы могут совершать диверсии на территории Европы.

Кроме того, Орпо утверждает, что РФ вербует преступников для диверсионной деятельности в европейских странах, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Риск диверсий очевиден сказал премьер-министр

Он также затронул тему увеличения количества праворадикальных партий с пророссийской повесткой в различных частях Европы, отметив, что в Финляндии таких нет.

Ранее сообщалось, что аккаунты стран Евросоюза в соцсетях начинают постепенно продвигать идею о нежелательности въезда туристов из России в государства сообщества.