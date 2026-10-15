В МИД РФ ответили на идею ЕС о запрете туристических виз для россиян Грушко: идеи о запрете виз россиянам показывают лицемерие Европы

Москва15 окт Вести.Замглавы МИД РФ Александр Грушко полагает, что планы Евросоюза запретить выдачу туристических виз гражданам РФ наглядно демонстрируют лицемерие Брюсселя, где ранее заявляли о "гуманитарном подходе" к санкциям, якобы не являющимся способом наказать всех россиян.

Замечу, что раньше они все время говорили о том, что санкции являются только инструментом, а не способом наказания российского народа. Теперь мы видим этот "гуманитарный подход" Европейского союза во всей красе сказал Грушко

По его словам, речь идет о последних инициативах, которые продвигают страны Северной Европы и так называемые прифронтовики - государства Балтии: ввести полный запрет на выдачу туристических виз всем гражданам РФ.

Дипломат подчеркнул, что такой запрет по сути означал бы введение санкций против всех граждан Российской Федерации без исключения, от младенцев до людей преклонного возраста. Он допустил, что, может быть, на этом в Евросоюзе и остановятся.

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас в очередной раз заявила о намерении сократить выдачу шенгенских виз россиянам.