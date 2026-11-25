Москва25 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) намерен значительно ограничить число российских туристов, приезжающих в страны объединения. Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на документ Совета ЕС.

По данным издания, документ разослали государствам - членам ЕС. В нем предлагается поддержать единый подход к поездкам россиян в Европу, которые в Евросоюзе не относят к необходимым. Главная цель такой политики - существенно сократить поток граждан РФ, посещающих Шенгенскую зону в туристических целях.

Как отмечает Rapporteur, послы стран ЕС планируют обсудить этот вопрос на встрече 25 ноября.

Портал также напомнил, что подобная инициатива уже рассматривалась в рамках предыдущего пакета санкций против России, но тогда ее не поддержали некоторые страны, в том числе Италия и Франция. По информации издания, Париж теперь может пересмотреть свою позицию, что усиливает давление на Рим.

24 ноября Еврокомиссия выступила с инициативой ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России. В тот же день издание Politico сообщило, что руководители семи государств — членов Евросоюза направили совместное письмо в Еврокомиссию с предложением полностью запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии.