Семь стран ЕС призвали аннулировать визы спортсменам из России и Белоруссии

В ЕС предложили ужесточить визовые правила для граждан России и Белоруссии Семь стран ЕС призвали аннулировать визы спортсменам из России и Белоруссии

Москва24 ноя Вести.Руководители семи государств — членов Евросоюза направили совместное письмо в Еврокомиссию с предложением полностью запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии, сообщает Politico.

Подписи под обращением поставили лидеры Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. В тексте документа подчеркивается, что разграничивать спортивную сферу и геополитические процессы в сложившихся обстоятельствах непредставимо.

Авторы письма высказали опасение, что допуск российских атлетов к европейским стартам будет восприниматься как дипломатический успех Москвы. В связи с этим они предложили распространить ограничение на въезд в том числе на спортсменов, получающих нейтральный статус, а также ужесточить порядок оформления обычных туристических виз.



Инициативы вошли в проект 22-го пакета санкций ЕС, но пока не получили одобрения всех 27 государств объединения. Лидеры стран-инициаторов намерены поднять этот вопрос на саммите в Брюсселе, который пройдет 26–27 ноября.

Ранее Еврокомиссия предложила установить запрет на выдачу виз ЕС для российских военнослужащих, участвовавших в конфликте на Украине.