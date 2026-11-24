Российские конькобежцы не получили визы на этап Кубка мира в Норвегии

Российским конькобежцам отказали в визах в Норвегию Российские конькобежцы не получили визы на этап Кубка мира в Норвегии

Москва24 ноя Вести.Норвегия отказала российским конькобежцам в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ТАСС.

13 ноября правительство Норвегии сообщило, что Осло ужесточает правила въезда в страну для российских и белорусских спортсменов, а также для вспомогательного персонала, который их сопровождает.

Норвежцы отказали в выдаче виз. Мы подали документы, а они сообщили: "Визы мы вам не дадим" рассказал Гуляев

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Норвегии должен пройти с 11 по 13 декабря в Ставангере. Он станет четвертым в календаре турнира. Первые два этапа состоялись в Пекине и японском Обихиро, а третий запланирован в нидерландском Херенвене с 4 по 6 декабря.

22 ноября мужская сборная России выиграла командную гонку на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Обихиро. Российские конькобежцы завоевали золото турнира с результатом 3 минуты 38,60 секунды, установив рекорд катка.