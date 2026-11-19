Москва19 нояВести.Нидерланды не дали визы практически всем представителям российской делегации, планировавшей выступить на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. В соревнованиях сможет участвовать только один россиянин. Об этом сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS.
Единственным представителем РФ станет 22-летний конькобежец Даниил Найденышев. Он отправится на турнир самостоятельно – по французской шенгенской визе.
Королевский союз конькобежцев Нидерландов подтвердил, что приглашал российских спортсменов на соревнования, однако подчеркнул, что решение о выдаче въездных документов принимает министерство иностранных дел. Официальные причины отказа в визах российской делегации не раскрываются, отмечает NOS.
Турнир пройдет в городе Херенвен с 4 по 6 декабря.