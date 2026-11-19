Нидерланды не выдали визы россиянам на этап Кубка мира по конькобежному спорту

На этапе Кубка мира в Херенвене выступит только один российский конькобежец Нидерланды не выдали визы россиянам на этап Кубка мира по конькобежному спорту

Москва19 ноя Вести.Нидерланды не дали визы практически всем представителям российской делегации, планировавшей выступить на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. В соревнованиях сможет участвовать только один россиянин. Об этом сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS.

Единственным представителем РФ станет 22-летний конькобежец Даниил Найденышев. Он отправится на турнир самостоятельно – по французской шенгенской визе.

Королевский союз конькобежцев Нидерландов подтвердил, что приглашал российских спортсменов на соревнования, однако подчеркнул, что решение о выдаче въездных документов принимает министерство иностранных дел. Официальные причины отказа в визах российской делегации не раскрываются, отмечает NOS.

Турнир пройдет в городе Херенвен с 4 по 6 декабря.