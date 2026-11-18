Организаторы этапа Кубка мира в Давосе готовы принять российских лыжников

В Швейцарии высказались о допуске лыжников из России на этап Кубка мира в Давосе Организаторы этапа Кубка мира в Давосе готовы принять российских лыжников

Москва18 ноя Вести.Спортсмены из России имеют право принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Об этом РИА Новости заявили организаторы соревнований.

Ранее появились сообщения о введенных Норвегией и Финляндией ограничений на въезд российских лыжников.

В соответствии с правилами FIS, российские спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях Davos Nordic сказал официальный представитель соревнований Микаэла Ганц

В свою очередь официальный представитель швейцарской лыжной федерации Филипп Берч отметил, что ему неизвестно о каких-либо новых требованиях для въезда в Швейцарию для россиян.

В МИД Швейцарии пока не ответили на вопрос, выдадут ли россиянам визы для участия в этапе Кубка мира в Давосе.

Ранее власти Норвегии заявили, что с 16 ноября ограничивают въезд в страну российских и белорусских спортсменов. Финляндия также разрабатывает дополнительные ограничения на выезд россиян.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет с 11 по 13 декабря 2026 года