Москва18 нояВести.Спортсмены из России имеют право принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Об этом РИА Новости заявили организаторы соревнований.
Ранее появились сообщения о введенных Норвегией и Финляндией ограничений на въезд российских лыжников.
В соответствии с правилами FIS, российские спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях Davos Nordicсказал официальный представитель соревнований Микаэла Ганц
В свою очередь официальный представитель швейцарской лыжной федерации Филипп Берч отметил, что ему неизвестно о каких-либо новых требованиях для въезда в Швейцарию для россиян.
В МИД Швейцарии пока не ответили на вопрос, выдадут ли россиянам визы для участия в этапе Кубка мира в Давосе.
Ранее власти Норвегии заявили, что с 16 ноября ограничивают въезд в страну российских и белорусских спортсменов. Финляндия также разрабатывает дополнительные ограничения на выезд россиян.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет с 11 по 13 декабря 2026 года