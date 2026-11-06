Москва6 ноя Вести.Финские власти разрабатывают дополнительные ограничения на въезд граждан России, в том числе спортсменов. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset.

По словам главы правительства страны, подготовкой новых мер занимается МИД.

Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки. Мы по-прежнему стремимся оказать влияние в Европейском союзе, чтобы это решение было принято на общеевропейском уровне сказал Орпо

Как отмечает MTV Uutiset, вопрос об ограничениях возник на фоне предстоящих международных спортивных соревнований в Финляндии.

На следующей неделе в Хельсинки запланированы два матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых должны сыграть российские хоккеисты. Кроме того, 20–21 ноября финская столица примет соревнования по фигурному катанию с участием спортсменов из России.

Кроме того, с 27 по 29 октября пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, куда также заявлены российские атлеты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии по запрету въезда россиян. Она подчеркнула, что таким образом ряд европейских стран пытаются избавиться от конкурентов в тех видах спорта, где российские спортсмены традиционно сильны.