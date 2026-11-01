МИД Финляндии: российские спортсмены не будут желанными гостями в стране

В Финляндии не хотят пускать на соревнования российских спортсменов МИД Финляндии: российские спортсмены не будут желанными гостями в стране

Москва1 ноя Вести.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что финский МИД не пустит в страну российских спортсменов для участия в соревнованиях в 2027 году.

Российские спортсмены не будут желанными гостями в Финляндии в следующем году написала она на странице в соцсети Х

Валтонен также заявила, что направила министрам иностранных дел стран ЕС письмо с предложением ограничить въезд для всех российских спортсменов в Шенгенскую зону. Конкретные соревнования 2027 года она не назвала.

В марте следующего года в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, а в 2027 году Финляндия станет одной из хозяек чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выступил с критикой решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего отстранение российских хоккеистов от соревнований.