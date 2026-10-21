В Швеции добиваются отказа в визах лыжникам из России, едущим на чемпионат

В Швеции хотят отказать в визах российским лыжникам В Швеции добиваются отказа в визах лыжникам из России, едущим на чемпионат

Москва21 окт Вести.Шведская лыжная ассоциация (SSF) и Шведская спортивная конфедерация (RF) добиваются отказа в выдаче виз российским лыжникам для участия в чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает SVT.

Генеральный секретарь SSF Пернилла Бунде сообщила, что они обратились к RF с просьбой поднять вопрос об ограничении въезда россиян перед МИД Швеции.

Мы передали этот вопрос в RF. Возможно, нам также удастся обсудить ситуацию с министерством иностранных дел и уточнить, гражданам каких стран разрешен въезд в страну. Поскольку решение [о допуске россиян] принято, мы должны ему следовать, но мы не считаем его хорошим сказала Бунде

Заместитель председателя RF Торальф Нильссон подтвердил, что конфедерация ведет диалог с правительством.

Министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форсселль добавил, что правительство изучает основания для отказа российским и белорусским спортсменам в выдаче виз.

Правительство и шведское спортивное движение предельно ясно обозначили свою позицию против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям сообщил Форссель

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье) пройдет в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.