Москва21 октВести.Шведская лыжная ассоциация (SSF) и Шведская спортивная конфедерация (RF) добиваются отказа в выдаче виз российским лыжникам для участия в чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщает SVT.
Генеральный секретарь SSF Пернилла Бунде сообщила, что они обратились к RF с просьбой поднять вопрос об ограничении въезда россиян перед МИД Швеции.
Мы передали этот вопрос в RF. Возможно, нам также удастся обсудить ситуацию с министерством иностранных дел и уточнить, гражданам каких стран разрешен въезд в страну. Поскольку решение [о допуске россиян] принято, мы должны ему следовать, но мы не считаем его хорошимсказала Бунде
Заместитель председателя RF Торальф Нильссон подтвердил, что конфедерация ведет диалог с правительством.
Министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форсселль добавил, что правительство изучает основания для отказа российским и белорусским спортсменам в выдаче виз.
Правительство и шведское спортивное движение предельно ясно обозначили свою позицию против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиямсообщил Форссель
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье) пройдет в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.