В Швеции готовят ограничения на въезд спортсменов из России

Швеция введет ограничения на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов В Швеции готовят ограничения на въезд спортсменов из России

Москва18 ноя Вести.Власти Швеции готовят ограничения на въезд в страну граждан России, включая профессиональных спортсменов. Об этом сообщил министр по делам миграции Йохан Форсселль, трансляция его выступления велась на YouTube-канале шведского правительства.

По словам министра, Швеция готовит ограничения на въезд российских граждан в страну, чтобы не допустить участия российских спортсменов в проводимых на шведской территории соревнованиях.

Мы работаем по трем параллельным направлениям, чтобы ограничить возможности российских граждан посещать Швецию сказал Форсселль

Ранее правительство Швеции выступило с инициативой ограничить въезд российским спортсменам в Евросоюз и на территорию королевства до проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне в феврале 2027 года.