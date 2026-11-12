Москва12 ноя Вести.Правительство Финляндии утвердило новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации, затрагивающие в том числе профессиональных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба финского министерства иностранных дел.

Несущественный въезд граждан Российской Федерации в Финляндию, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии утверждается в материале

Обновленный регламент начнет действовать с 16 ноября.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о подготовке изменений в финском законодательстве, которые запретят спортсменам из России въезд в страну. В ответ на это министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что отказ Финляндии выдать визы спортсменам из России грозит переносом соревнований, если там не будет россиян.