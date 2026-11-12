Мема: хочу извиниться за безумных политиков и решения в отношении спортсменов РФ

Финский политик извинился перед спортсменами РФ за "безумство" властей Финляндии Мема: хочу извиниться за безумных политиков и решения в отношении спортсменов РФ

Москва12 ноя Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема принес извинения российским спортсменам в связи с действиями властей Финляндии, которые намерены запретить россиянам въезд в страну, передает РИА Новости.

Я хочу извиниться от имени этих безумных политиков, которые ничего не смыслят в ценности спорта и единства сказал Мема

Так политик прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, который сообщил о подготовке изменений в законодательстве с целью запретить российским спортсменам въезд в страну. Соответствующее решение, как ожидается, будет принято на заседании правительства Финляндии в четверг, 12 ноября.

Мема пояснил, что сам много лет занимался регби и отлично знает, насколько важна для каждого спортсмена возможность участвовать в соревнованиях подобного уровня, представлять свою страну и ощущать чувство гордости за родину.

Он добавил, что в Финляндии должны быть рады участию россиян в любых соревнованиях – и сейчас, и в будущем.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом планы Финляндии запретить российским спортсменам въезд в страну.