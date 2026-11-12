В ISU не поддержали решение Финляндии о невыдаче виз российским спортсменам ISU выступил против решения Финляндии не выдавать визы спортсменам из России

Москва12 ноя Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против запрета властей Финляндии на въезд российских спортсменов, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Международный союз конькобежцев принял к сведению сегодняшнее заявление правительства Финляндии о въезде в страну граждан России и изучает, как оно может повлиять на спортивные соревнования, в том числе на чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в финском Тампере. ISU считает, что спортсменов нельзя наказывать за действия правительств их стран в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов говорится в заявлении

В ISU уточнили, что запросили дополнительные разъяснения у Федерации фигурного катания Финляндии и организационного комитета и пока воздержатся от дальнейших комментариев.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о подготовке изменений в финском законодательстве, которые запретят спортсменам из России въезд в страну. Соответствующее решение, как ожидается, будет принято на заседании правительства республики в четверг, 12 ноября.