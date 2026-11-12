Москва12 нояВести.Международный союз конькобежцев (ISU) выступил против запрета властей Финляндии на въезд российских спортсменов, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.
Международный союз конькобежцев принял к сведению сегодняшнее заявление правительства Финляндии о въезде в страну граждан России и изучает, как оно может повлиять на спортивные соревнования, в том числе на чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в финском Тампере. ISU считает, что спортсменов нельзя наказывать за действия правительств их стран в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтовговорится в заявлении
В ISU уточнили, что запросили дополнительные разъяснения у Федерации фигурного катания Финляндии и организационного комитета и пока воздержатся от дальнейших комментариев.
Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил о подготовке изменений в финском законодательстве, которые запретят спортсменам из России въезд в страну. Соответствующее решение, как ожидается, будет принято на заседании правительства республики в четверг, 12 ноября.