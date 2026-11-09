Москва9 ноя Вести.Власти Финляндии в четверг, 12 ноября, собираются утвердить поправку, которая не позволит спортсменам из России получать краткосрочные рабочие визы для въезда в эту скандинавскую страну. Об этом пишет портал Yle.

Финляндия ограничила туристические поездки для российских граждан еще в 2022 году, однако было предусмотрено исключение для краткосрочной работы (продолжительностью менее 90 дней), благодаря которому спортсмены могут получать визы для участия в соревнованиях.

В материале сказано, что визы не будут отзываться или аннулироваться задним числом у тех, у кого они уже есть. Речь идет, в частности, о российских хоккеистах, которые на этой неделе приедут в Финляндию на матчи НХЛ.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные, которые были отстранены с 2022 года.