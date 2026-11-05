Москва5 ноя Вести.Планы Финляндии запретить российским спортсменам въезд в страны Шенгенской зоны - это неонацизм, сказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, что она предложила европейским коллегам эту меру.

Это неонацизм. У него разные причины, предпосылки и истоки, но это неонацизм. Потому что группе людей по национальному признаку отказывается в доступе на те мероприятия, которые предполагают международное участие без каких-либо ограничений по упомянутым признакам. Это классическое проявление вот этой идеологии сегрегации сказала Захарова

Она отметила, что этой мерой страны Северной Европы пытаются избавиться от конкурентов в тех видах спорта, где спортсмены из России традиционно сильны.

Ранее Захарова прокомментировала решение премьера Канады Марка Карни запретить въезд в страну российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира. Она подчеркнула, что действия Оттавы грубо нарушают правила Международной федерации хоккея и Олимпийскую хартию.