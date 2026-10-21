Москва21 окт Вести.Предложение бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство стран Евросоюза и НАТО, является "дурковато-агрессивным". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, предложение Марин выглядит "оторванным от реалий".

Даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сказала Захарова

Она отметила, что за свои заявления экс-премьер еще и получает зарплату от британского Института глобальных изменений Тони Блэра.

Ранее сообщалось, что силы обороны Финляндии намерены наладить выпуск противопехотных мин и пополнить ими арсенал в количестве одного миллиона единиц.