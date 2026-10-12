Захарова сравнила с дурдомом доклад НАТО о готовности отражать нападение России

Захарова сравнила с дурдомом доклад НАТО о готовности отражать нападение РФ Захарова сравнила с дурдомом доклад НАТО о готовности отражать нападение России

Москва12 окт Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что доклад Североатлантического альянса о готовности отражать нападение РФ свидетельствует о сумасшествии, царящем внутри блока.

Свое мнение по этому поводу дипломат высказала в беседе с РИА Новости.

Дурдом на выезде отметила высокопоставленный дипломат

Ранее сообщалось, что военное командование НАТО разработало новый план обороны восточного фланга альянса с применением дронов и искусственного интеллекта под названием "Теория победы". Его главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представит в Варшаве 12 и 13 октября.

При этом сам Гринкевич заявлял, что риск нападения России на страны альянса в настоящее время относительно низок.