Главком сил НАТО в Европе представит в Варшаве "теорию победы над Россией" Главком европейскими силами НАТО представит "теорию победы над Россией"

Москва12 окт Вести.Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич представит в Варшаве так называемую "теорию победы над Россией", следует из пресс-релиза организаторов Варшавского форума по безопасности.

Форум пройдет в польской столице 12 и 13 октября. Российская сторона неоднократно заявляла, что РФ не представляет угрозы для Европы и не планирует атаковать страны Североатлантического альянса. При этом официальная Москва обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ России.

Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича... Генерал впервые публично представит теорию победы над Россией — стратегию, которая в последние месяцы обсуждалась исключительно на высшем уровне Военного комитета НАТО утверждают организаторы форума

В мероприятии примут участие заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекериньская, премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы Дональд Туск, Йонас Гар Стере и Миндаугас Синкявичюс. К ним по видео-конференц-связи присоединится глава киевского режима Владимир Зеленский.

10 октября глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планируют блокады Калининградской области.