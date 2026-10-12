Главком объединенных ВС НАТО назвал низким шанс нападения РФ на страны альянса Главком объединенных ВС НАТО считает низким риск нападения России на альянс

Москва12 окт Вести.Риск нападения России на страны НАТО в настоящее время относительно низок, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич.

Такую оценку он дал в интервью польскому телеканалу TVP World.

На мой взгляд, риск крупного нападения на территорию НАТО прямо сейчас относительно низок сказал Гринкевич

Ранее сообщалось, что военное командование НАТО разработало новый план обороны восточного фланга альянса с применением дронов и искусственного интеллекта под названием "Теория победы". Его Гринкевич представит в Варшаве 12 и 13 октября.