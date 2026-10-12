Москва12 октВести.Риск нападения России на страны НАТО в настоящее время относительно низок, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич.
Такую оценку он дал в интервью польскому телеканалу TVP World.
На мой взгляд, риск крупного нападения на территорию НАТО прямо сейчас относительно низоксказал Гринкевич
Ранее сообщалось, что военное командование НАТО разработало новый план обороны восточного фланга альянса с применением дронов и искусственного интеллекта под названием "Теория победы". Его Гринкевич представит в Варшаве 12 и 13 октября.