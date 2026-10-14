Москва14 октВести.НАТО не видит непосредственной угрозы для своей территории со стороны России. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Марк Рютте на пресс-конференции в Таллине.
По словам генсека блока, НАТО не считает, что Россия может напасть на одну из стран альянса.
Мы не считаем, что Россия… рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО. И мы не видим непосредственной угрозы территории альянсасказал Рютте
Генсек НАТО добавил, что альянс носит оборонительный характер и никогда не будет нападать на другие государства, поскольку это не в его интересах.
Ранее стало известно, что Россия направила НАТО предупреждение о последствиях блокады Калининградской области. РФ отметила неприемлемость такого рода угроз со стороны стран альянса.