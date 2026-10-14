Рютте: НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса Рютте: непосредственной угрозы территории альянса со стороны России нет

Москва14 окт Вести.НАТО не видит непосредственной угрозы для своей территории со стороны России. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Марк Рютте на пресс-конференции в Таллине.

По словам генсека блока, НАТО не считает, что Россия может напасть на одну из стран альянса.

Мы не считаем, что Россия… рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО. И мы не видим непосредственной угрозы территории альянса сказал Рютте

Генсек НАТО добавил, что альянс носит оборонительный характер и никогда не будет нападать на другие государства, поскольку это не в его интересах.

Ранее стало известно, что Россия направила НАТО предупреждение о последствиях блокады Калининградской области. РФ отметила неприемлемость такого рода угроз со стороны стран альянса.