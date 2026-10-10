В НАТО утверждают, что не планируют блокировать Калининград Глава военного комитета НАТО Драгоне: альянс не намерен блокировать Калининград

Москва10 окт Вести.Североатлантический альянс не собирается устраивать блокаду Калининграда. С таким утверждением выступил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете La Repubblica.

По его словам, сообщения о возможности подобных действий блока основываются на "несуществующем сценарии".

С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки сказал Драгоне

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин дал необходимые поручения для обеспечения безопасности Калининградской области. По его словам, соответствующие структуры тщательно их выполняют.

Российский лидер подчеркивал, что Россия никого не пытается запугать, отправляя предупреждения по Калининградской области. При этом, отмечал Путин, Москва отвечает на попытку возможной агрессии со стороны западных и европейских политиков.