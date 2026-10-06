Лавров прокомментировал заверения руководства НАТО в мирных целях Лавров: Москва держит ухо востро на фоне заверений НАТО об отсутствии угроз

Москва6 окт Вести.Руководство Североатлантического альянса заверяет Москву в том, что НАТО не планирует совершать нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции — не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей отметил Лавров

Глава российской дипломатии подчеркнул, что, несмотря на подобные заявления, Москва сохраняет бдительность и последовательно решает задачи специальной военной операции по устранению любых угроз со стороны западных соседей.

Лавров также напомнил, что президент Владимир Путин ранее четко обозначил характер ответных мер в случае любой агрессии против российских регионов, включая Калининградскую область.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о разработке в НАТО нового оборонного плана "Теория победы" для восточного фланга с использованием технологий ИИ и беспилотников.