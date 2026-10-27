Глава Минобороны Британии Стритинг: НАТО не стремится к войне с Россией

Глава Минобороны Британии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией Глава Минобороны Британии Стритинг: НАТО не стремится к войне с Россией

Москва27 окт Вести.Страны НАТО не намерены вступать в вооруженный конфликт с Россией, но должны быть готовы к такому сценарию. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, пишет The Guardian.

По словам главы ведомства, альянс является оборонительным объединением и не испытывает враждебности к российскому народу.

У нас нет разногласий с русским народом, и мы не желаем войны с Россией отметил Стритинг

При этом руководитель Минобороны утверждает, что Москва проверяет решимость НАТО, поэтому союзникам необходимо укреплять обороноспособность и быть готовыми защищать всю территорию блока.

Министр также подтвердил намерение альянса продолжать поддержку Украины. Он отметил, что повышение готовности НАТО должно снизить вероятность прямого конфликта с Россией.

Чем лучше мы будем готовы противостоять России, защищать каждый сантиметр территории НАТО, тем меньше вероятность того, что мы окажемся в подобной ситуации подытожил Стритинг

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия получает все больше свидетельств того, что Евросоюз системно готовится к войне.