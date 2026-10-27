Москва27 октВести.Страны НАТО не намерены вступать в вооруженный конфликт с Россией, но должны быть готовы к такому сценарию. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, пишет The Guardian.
По словам главы ведомства, альянс является оборонительным объединением и не испытывает враждебности к российскому народу.
У нас нет разногласий с русским народом, и мы не желаем войны с Россиейотметил Стритинг
При этом руководитель Минобороны утверждает, что Москва проверяет решимость НАТО, поэтому союзникам необходимо укреплять обороноспособность и быть готовыми защищать всю территорию блока.
Министр также подтвердил намерение альянса продолжать поддержку Украины. Он отметил, что повышение готовности НАТО должно снизить вероятность прямого конфликта с Россией.
Чем лучше мы будем готовы противостоять России, защищать каждый сантиметр территории НАТО, тем меньше вероятность того, что мы окажемся в подобной ситуацииподытожил Стритинг
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия получает все больше свидетельств того, что Евросоюз системно готовится к войне.