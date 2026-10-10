В НАТО заявили, что разработка плана "победы" над РФ — не провокация

В НАТО не видят провокации в разработке плана "победы" над Россией В НАТО заявили, что разработка плана "победы" над РФ — не провокация

Москва10 окт Вести.Разработка НАТО плана "победы" над Россией на случай военного столкновения с ней не является провокацией, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне газете La Repubblica.

По его мнению, разработка подобных планов - "обязанность любой ответственной военной организации", и нужны они для поддержания "убедительности сдерживания".

Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией сказал адмирал

Ранее Драгоне заявил, что НАТО не собирается блокировать Калининград. По его утверждению, сообщения о возможности подобных действий альянса основываются на "несуществующем сценарии".

В то же время телерадиовещательная корпорация CBC сообщила, что НАТО начала наращивать защиту воздушного пространства стран Прибалтики на случай конфликта с Россией.