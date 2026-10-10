CBC: НАТО усиливает воздушную оборону стран Прибалтики на случай конфликта с РФ

НАТО усиливает воздушную оборону Прибалтики, пишут СМИ CBC: НАТО усиливает воздушную оборону стран Прибалтики на случай конфликта с РФ

Москва10 окт Вести.Североатлантический альянс наращивает защиту воздушного пространства стран Прибалтики на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на военных НАТО и экспертов.

По информации журналистов, в патрулировании неба над Латвией, Литвой и Эстонией принимают участие итальянские и испанские истребители Eurofighter и F-18, а также самолеты Турции.

Это был переход в мышлении от миссии воздушного патрулирования к миссии противовоздушной обороны сказал генерал-лейтенант Гийом Тома

Вместе с тем телеканал отмечает, что многие военные планировщики НАТО считают маловероятным конфликт с Россией.

Ранее в российском министерстве иностранных дел констатировали, что альянс продолжит создавать угрозы для безопасности России на различных географических направлениях.