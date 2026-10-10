Москва10 октВести.Североатлантический альянс наращивает защиту воздушного пространства стран Прибалтики на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на военных НАТО и экспертов.
По информации журналистов, в патрулировании неба над Латвией, Литвой и Эстонией принимают участие итальянские и испанские истребители Eurofighter и F-18, а также самолеты Турции.
Это был переход в мышлении от миссии воздушного патрулирования к миссии противовоздушной оборонысказал генерал-лейтенант Гийом Тома
Вместе с тем телеканал отмечает, что многие военные планировщики НАТО считают маловероятным конфликт с Россией.
Ранее в российском министерстве иностранных дел констатировали, что альянс продолжит создавать угрозы для безопасности России на различных географических направлениях.