НАТО уличили в подготовке Прибалтики к полномасштабному конфликту с Россией Эксперт Степанов: НАТО системно наращивает военный потенциал в Прибалтике

Москва26 ноя Вести.Североатлантический альянс готовит прибалтийский регион к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов.

Регион готовят к полномасштабному конфликту. Надо проанализировать разворачивающуюся инфраструктуру, в том числе противокорабельные системы. Надо понимать, что эта системная работа ведется уже в течение последних пяти лет… Де-факто НАТО в ее балтийском измерении активно наращивает инструментарий, который нацелен на блокирование морской военной и гражданской логистики, парализацию нашего Балтийского флота, а также блокаду морских акваторий отметил эксперт

Он добавил, что эта системная работа реализуется и в рамках регулярных ежегодных маневров, в следующем году запланированы несколько крупномасштабных учений.

Идет несколько направлений, и, конечно же, военно-воздушный компонент активным образом развивается, уже на регулярной основе запущена программа "Балтийский часовой". Если раньше это просто была программа мониторинга воздушного пространства и акваторий, то сейчас это военно-полицейские миссии сказал Степанов

Эксперт обратил внимание и на рост пиратских акций в отношении российских судов, в которых задействованы и украинские силы.

Сейчас переходят на следующую стадию - под флагом киевского режима в качестве ключевого ударного прокси-НАТО реализуются диверсии на морских коммуникациях, и уже с применением дальнобойных ударных дронов наносятся удары по торговому гражданскому флоту. Это ничто иное, как морское измерение того самого терроризма подчеркнул он

Ранее в Совфеде призвали быть начеку из-за возможных провокаций Прибалтики.