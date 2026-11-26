Страны Прибалтики готовят население к мнимой агрессии со стороны России Эксперт Степанов: в Прибалтике готовят общественность к серьезному конфликту

Москва26 ноя Вести.Власти прибалтийских стран готовят свое население к мнимой угрозе со стороны России и создают все условия для оправдания агрессии и наращивания военного потенциала. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ имени Баумана Александр Степанов.

Самое главное, тут же проходит работа с местным населением и с массовым общественным, европейским в том числе, сознанием, формирование абсолютно антироссийских подходов, когда русофобия становится чуть ли не ключевым аспектом идеологических подходов в этих государствах… В школах проводятся занятия мобилизационные. Дети укрываются в подвалах якобы от будущих бомбардировок российских. Мы видим очень серьезное нагнетание и подготовку общественного мнения к очень серьезному региональному конфликту, где создаются все условия для обоснования агрессии со стороны НАТО в отношении России отметил эксперт

Он подчеркнул, что европейские страны рассматривают Прибалтику как следующую площадку для развития эскалации в отношениях с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО открыто готовится к войне с Россией через 3-5 лет.