Москва22 окт Вести.НАТО в попытке нанести стратегическое поражение России, точно так же как и во времена Карибского кризиса, решили разместить свое ядерное оружие ближе к нашим границам, в Прибалтике. Более чем через 60 лет мир вновь опасно балансирует на краю пропасти. Об этом в своей авторской колонке заявил журналист ИС "Вести" Алексей Денисов.

Он напомнил, что с начала специальной военной операции Украине было предложено решить все вопросы безопасности за столом переговоров, но для западных элит это означало бы крушение всех усилий и планов по получению односторонних военных и геополитических преимуществ над Россией.

Сегодня в попытке нанести стратегическое поражение России, страны НАТО точно так же как во времена Карибского кризиса, решили разместить свое ядерное оружие поближе к нашим границам, в услужливых и готовых на всех прибалтийских лимитрофах. Литовские власти сразу же радостно заявили, что готовы изменить конституцию страны, чтобы принимать у себя натовские самолеты и корабли с ядерными боеприпасами. Через 60 с лишним лет мир вновь опасно балансирует на краю пропасти написал журналист

Подробнее о том, как Карибский кризис ничему не научил НАТО, которая продолжала всю свою историю существования продвигаться к границам России, читайте в авторской колонке Алексея Денисова.