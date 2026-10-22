Москва22 окт Вести.22 октября 1962 года президент США Кеннеди выступил с официальным обращением к нации. На Кубе обнаружены советские ракеты. Соединенные Штаты объявляют морскую блокаду острова. Так началась одна из самых острых фаз противостояния двух ядерных сверхдержав, вошедшая в историю как "Карибский кризис".

Наши ракеты появились в 180 километрах от американского побережья совсем не случайно. Это был ответ советского руководства на попытку американцев получить одностороннее военное преимущество над СССР в Европе. К этому времени США уже разместили на континенте свои баллистические ракеты Jupiter с ядерными боеголовками, приблизив их к границам Советского Союза: 15 – в Турции и 30 – в Италии. Их дальность позволяла наносить удары на тысячи километров вглубь советской территории за считанные минуты. Мириться с этим в Кремле не стали, и на Кубе появились советские ракеты.

Через 60 лет нашей стране пришлось вновь жестко отвечать на вызов, который бросил нам Североатлантический блок. Устные обещания мировых лидеров Михаилу Горбачеву о том, что НАТО не будет приближать свою военную инфраструктуру к границам России, оказались пустым звуком. Объявив себя победителями в холодной войне, западные элиты в отношениях с нашей страной стали исповедовать принцип, лицемерную подноготную которого вскрыл русский писатель Александр Солженицын. "В компьютерный век мы продолжаем жить по законам века пещерного: прав тот, у кого крепче дубина"

Этой дубиной наши геополитические противники, не стесняясь, били по голове всем, кто по какой-то причине оказался им не угоден – сербам, иракцам, ливийцам, афганцам, – фактически уничтожив за пару десятилетий само понятие "международного права". Там, где дубиной махать было не с руки, они запускали механизм "бархатных" и "цветных" революций, покупая за деньги беспринципных проходимцев из местного политического бомонда, готовых продать свой народ и страну за 30 сребреников.

В 2014 году жертвой этого нового Drang nach Osten ("Натиска на Восток") стала соседняя Украина. База НАТО в Севастополе? Британский флот в Одессе? А к ним и биолаборатории по всей Украине для разработки нового смертоносного оружия против несговорчивых русских. Почему бы и нет?!

Государственный переворот в Киеве стал одним из главных шагов по реализации этого кошмарного сценария. Неожиданно для Запада мы начали отвечать. Сначала в Крыму, потом на Донбассе. Однако стервятник, вкусивший русской крови, уже не унимался. Все предложения руководства нашей страны по установлению справедливого и равноправного миропорядка высокомерно отвергались с порога. Vae victis ("Горе побежденным"), – говорили нам уважаемые партнеры в ответ на очередные попытки сохранить все более шаткий мир на европейском континенте.

В итоге наступил 2022 год. Но даже с началом СВО было очевидно, что у России нет никаких планов по ликвидации украинского государства или разрушению того, что было построено усилиями наших народов за столетия совместной жизни.

Киевской власти вновь было предложено решить все вопросы безопасности за столом переговоров. И в какой-то момент стало казаться, что этот шанс будет использован. Но для западных элит это означало бы крушение всех усилий и планов по получению односторонних военных и геополитических преимуществ над Россией. И они, не задумываясь, всучили в руки осатаневшей от бандеровского яда Украине свою дубину, чтобы она как можно больнее била ею по русским

Сегодня в попытке нанести стратегическое поражение России, страны НАТО точно так же, как во времена Карибского кризиса, решили разместить свое ядерное оружие поближе к нашим границам – в услужливых и готовых на всех прибалтийских лимитрофах. Литовские власти сразу же радостно заявили, что готовы изменить конституцию страны, чтобы принимать у себя натовские самолеты и корабли с ядерными боеприпасами.

Через 60 с лишним лет мир вновь опасно балансирует на краю пропасти. Тогда лидерам СССР и США удалось договориться буквально за считанные часы до ядерного апокалипсиса. В 1962 году Кеннеди и Хрущев напряженно искали формулу, которая позволила бы отступить от ядерной черты. Кеннеди добивался немедленного демонтажа советских ракет на Кубе. Хрущев до последнего требовал убрать американские Jupiter из Турции.

27 октября Роберт Кеннеди встретился с советским послом Анатолием Добрыниным. В ходе этой встречи американская сторона дала понять, что согласна на демонтаж ракетных комплексов в Турции, но связывать это решение с кубинскими договоренностями публично не станет. Для советского руководства первостепенное значение имели не политические дивиденды, а человеческие жизни и безопасность нашей Родины. Вашингтону, как и сегодня, было важно сохранить лицо, Москве – получить реальный результат. Но у этих договоренностей была и третья сторона.

Фидель Кастро был крайне недоволен тем, что судьба самой Кубы фактически решалась без его участия. В начале ноября в Гавану прибыл Анастас Микоян. Ему предстояло не только объяснить позицию Кремля, но и добиться согласия Кастро на дальнейший вывоз того вооружения, о котором американская разведка ничего не знала. Переговоры затянулись на несколько недель. 22 ноября 1962 года в ходе четырехчасовой беседы советский представитель сообщил кубинскому лидеру, что решение вывезти с острова все до единого тактические ядерные боеприпасы окончательное и пересмотру не подлежит.

Команданте пытался убедить Микояна оставить не обнаруженные американцами боеприпасы на острове и сохранить их как последнее средство защиты Кубинской революции. Но Москва не пошла на это, Микоян остался непреклонен. В итоге, 64 года назад мир избежал ядерной катастрофы, а между Москвой и Вашингтоном появилась прямая линия связи. Сегодня, когда цена ошибки может оказаться непоправимой, этот канал остается надеждой на то, что здравый смысл все же не до конца покинул головы хотя бы части западных политиков и шанс на равноправный и справедливый мир для всех без исключения будет реализован.