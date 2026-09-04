Москва4 сен Вести.Урегулирование Карибского кризиса является удачным примером того, как можно выйти из спирали эскалации. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Он отметил, что запускаемые политиками механизмы пропаганды создают настолько жесткую картину мира, что они становятся ее заложниками и попадают в собственную ловушку.

Дипломатия в этой ситуации уже не работает, и державы буквально сваливаются в тотальную войну, зачастую с опустошительными для всех исходами. Мы обязаны предотвратить такое развитие событий. Слава богу, история знает примеры, пусть и немногочисленные, благополучного выхода из спирали эскалации. Одним из наиболее ярких примеров является Карибский кризис сказал глава СВР

Карибский кризис 1962 года – это одно из самых напряженных дипломатических и военных противостояний между СССР и США, которое могло привести к глобальной ядерной войне. Тогда сторонам удалось договориться друг с другом и пойти на взаимные уступки.