Москва17 июл Вести.Избежать большой войны можно только в условиях ядерного кризиса, подобному Карибскому. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Он добавил, что только в таких условиях западные противники РФ могут понять, что дело идет к ядерной войне.

Избежать большой войны, которая непременно станет ядерной, можно будет только в условиях ядерного кризиса. Вот когда наши западные противники поймут, что дело пахнет ядерной войной, реально, как они поняли в октябре шестьдесят второго года, во время Карибского кризиса. Вот тогда, возможно, нам удастся избежать и большой войны, и применения ядерного оружия. Но для этого пока еще время не наступило заявил Тренин

Ранее постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что политика НАТО, которая вовлекает неядерные страны в систему сдерживания РФ, может привести к конфликту между ядерными державами.