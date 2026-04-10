Москва10 апр Вести.Президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин в интервью ИС "Вести" назвал условия, которые могут привести к войне России с Европой.

По его словам, заявления о том, что Эстония и Финляндия перекроют Финский залив – это морская блокада.

Морская блокада является актом войны. Другое приглашение к войне – это блокада Калининграда, морская, воздушная, наземная. Еще один … вписывается в тот ряд провокаций – беспилотники. Это же не просто какие-то птички, которые к нам залетели, они атакуют наши важнейшие экспортные порты, да, Усть-Луга, Приморск и наносят реальный, значительный ущерб нашей внешней торговле и нашей инфраструктуре важнейшей. Иногда применение оружия очень мощного и очень разрушительного является последним средством остановить всеобщую катастрофу. И наши противники, реальные противники в странах НАТО, в европейских странах НАТО, не должны иметь сомнений на этот счет. Они почему-то уверились после 2022 года, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Я думаю, это очень большое заблуждение сказал Тренин

Ранее президент Российского совета по международным делам (РСМД) заявил, что США будут придерживаться принципа "Америка прежде всего" и после американского лидера Дональда Трампа.