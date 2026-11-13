Москва13 ноя Вести.Переговоры в Абу-Даби говорят о прогрессе в разрешении украинского конфликта. Если в 2022 году коллективный Запад вообще предпочитал с Россией не говорить, ожидая скорой победы, примерно с 2024 года, до Анкориджа, то есть до 2025 года, уже появилось желание поговорить, но исключительно озвучивая свои хотелки. После Анкориджа мнения разделились, а Абу-Даби открыл новый этап в переговорном процессе.

Часть западной политики после встречи американского и российского лидеров на Аляске предложила учитывать российские интересы, но большая часть по-прежнему призывала их игнорировать. Встреча в Абу-Даби показала – игнорировать интересы России не выйдет. И теперь коллективному Западу нужно время, чтобы понять, что с этим делать.

Более всего коллективный Запад раздражает факт того, что Россия не меняла свою риторику с 2021 года. Украинский конфликт возник вовсе не из-за территориальных претензий, как пытаются показать это большинство западных пропагандистов, а из-за вопросов безопасности на западных границах России, куда НАТО безудержно лезло со своими базами. И сегодня украинцы платят кровавую цену, защищая право НАТО ставить свои базы там, где им вздумается, никого не спрашивая. Реальность показала, что спрашивать придется

Россия с самого начала уверенно, последовательно и настойчиво ставила вопрос своей безопасности, и на переговорах в Абу-Даби это тоже было озвучено. "Конфликт на Украине показал, что система безопасности в Европе, сложившаяся после Ялты, работает очень плохо. По сути болен весь организм, а на Украине просто прорвался нарыв. Поэтому лечить нужно весь организм. Пластырем тут не обойдешься. Именно этот вопрос был центральным на переговорах. Мы с американской стороной обменялись позициями… Миру нужна новая, современная и справедливая система безопасности, которая учитывала бы интересы всех стран. Над этим будем работать", — заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Стратегия расширения НАТО на Восток базировалась на том, что Россия ничего не сможет этому противопоставить, поэтому все протесты Москвы следует игнорировать, но она оказалась ложной. В Вашингтоне поняли, что Зеленский не принесет победу на блюдечке, дело может дойти до применения ядерного оружия, которого у России достаточно, поэтому пора договариваться, а то последствия будут необратимые.

"Участники обсудили способы обеспечения надежных механизмов управления рисками и предотвращения опасной эскалации. Участники вновь подтвердили свою общую приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры и механизмов европейской безопасности и четко заявили, что сильный НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", — прокомментировал отдельную встречу США, Украины и Европы представитель Трампа Уиткофф.

Именно благодаря принципиальной позиции в этом вопросе РФ, начиная с 2021 года, в совместном заявлении по итогам консультаций европейских представителей с США и Украиной в Абу-Даби появляется тезис о том, что Евросоюз, НАТО и Великобритания выразили готовность обсуждать создание новой архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине

"Участники вновь подтвердили свою общую приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры и механизмов европейской безопасности и четко заявили, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", — говорится в заявлении.

А это означает, что НАТО поумерило аппетиты, и коллективный Запад будет думать, как с этим теперь жить. Общего понимания этого вопроса на Западе сегодня нет, НАТО с 1991 по 2022 год бесконтрольно двигалось и уперлось в серьезное российское сопротивление, которое не удалось преодолеть ни с помощью оружия, ни с помощью экономических санкций.

Менее всего от этого проиграли США, именно поэтому американские представители вдохновенно рассыпаются в комплиментах и излучают оптимизм. Вашингтону удалось поссорить Россию и Европу, сломать их экономическую интеграцию, не дать создать "Европу от Лиссабона до Владивостока", которая была бы способна конкурировать с Америкой, и поэтому дальше продолжать эскалацию уже неинтересно, ядерные боеголовки легко перелетят через океан.

Теперь США желают заработать на мирных инициативах, чем, собственно, команда Трампа и занимается. Позиция США как посредника в мирных переговорах необычайно выгодна, поскольку торг идет по многим направлениям, которые украинцы и европейцы не всегда видят, но везде предполагается удовлетворение американского интереса

Более всего проигрывает Украина, аттракцион невиданной щедрости от коллективного Запада подходит к концу, и если коррупционеры Зеленского сказочно обогатились на западной помощи, то простые украинцы заплатили за амбиции стратегов НАТО своими жизнями, здоровьем, разрушенными жилищами и страданиями. В эфирах CNN ряд американских аналитиков заявляют, что многие европейские союзники Киева пока не осознали, "насколько острая ситуация складывается на Украине" и насколько тяжким финансовым бременем она может обернуться для европейских партнеров. Общий вывод неутешительный — впору говорить о гуманитарной катастрофе: экономическая система критически подорвана, Россия наращивает удары, а многие украинские энергетические объекты уже не подлежат восстановлению.

Зеленский дал воспользоваться Украиной в чужих интересах, и теперь ее цинично выбрасывают на свалку, как старые калоши. На страну и народ кровавому клоуну наплевать, но он, наконец-то, начинает понимать, как западные кураторы обвели его вокруг пальца. "Никто не остановил Путина, никто не уничтожил его, и он до сих пор жив. Дай Бог, он нас услышит и что-то сделает", – истерил нелегитимный между двумя раундами переговоров в Абу-Даби.

Интересно, вспоминал ли Зеленский о Боге, когда осквернял православные святыни, когда преследовал единственную каноническую православную церковь, которой больше тысячи лет? Удается ли ему вспомнить, что именно он обещал остановить и уничтожить Россию, за что получал на коллективном Западе сотни миллиардов долларов и евро для своих коррупционеров? И ведь предупреждали его не рыть другому яму, но эту русскую пословицу он запретил вместе с великим русским языком, и, как видим, отказывается ее вспоминать, а зря...

Новая архитектура безопасности в Европе не может возникнуть одномоментно, но там не может быть ни кровавого клоуна Зеленского, ни его преступной политики, ни вечного попрошайничества нацистской Украины у коллективного Запада на новые военные действия. Эта архитектура будет касаться не только Украины, а всей Европы, политики которой, в своем большинстве, демонстрируют агонию и полную управленческую импотенцию. "Что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят", — прокомментировал участие Европы в переговорах глава МИД РФ Сергей Лавров.

Протолкнуть остановку боевых действий в Украине вместо обсуждения архитектуры безопасности европейцам не удалось, да и не было у них для этого никаких шансов, они оказались в униженном положении и теперь пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре

Несмотря на то, что американцы якобы толкают европейцев за стол переговоров, Европе еще надо заслужить, чтобы ее допустили к обсуждению вопросов безопасности и посадили за этот стол. Сегодня американцам выгодно выставить европейцев недоговороспособными идиотами (ума и сил доказать обратное у Европы пока нет), Вашингтон так больше заработает, в первую очередь за счет Европы. И не факт, что Европу за стол переговоров вообще пустят, по крайней мере в ближайшее время.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"