Москва11 ноя Вести.Переговоры в Абу-Даби обнажили различные подходы к пониманию безопасности в США и Европе. Американцы полны оптимизма и постоянно анонсируют тектонические сдвиги, пишет в колонке для ИС "Вести" председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Президент Трамп полон решимости положить конец этой ужасной войне, которая привела к огромным человеческим жертвам, разрушениям и страданиям. Мы упорно работаем над поиском переговорного решения, которое сможет обеспечить прочный мир и создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины в рамках более стабильной системы европейской безопасности", – заявил накануне переговоров спецпосланник Трампа Джаред Кушнер. Он отметил, что важной частью переговорного процесса "является побуждение всех сторон начать серьезно думать о том, что будет после войны".

Госсекретарь США Рубио оценил переговоры в первый день, как "очень продуктивные", он заметил, что в Абу-Даби "было проделано много работы". Ранее он заявил, что Запад сможет предоставить Украине только такие гарантии безопасности, с которыми будет согласна и Россия.

Общая картина позиции США складывается таким образом, что Вашингтон предлагает учитывать интересы Москвы, что при администрации Байдена рассматривалось как ересь и совершенно неприемлемая позиция.

В СМИ сливается информация, что Трамп планирует обойти Киев и заключить с Путиным "двойную сделку" по Украине и Ирану. "Эта грандиозная сделка рассматривалась как лучшая возможность для президента США быстро поочередно урегулировать конфликты в Украине и Иране. Если Трамп предложит Путину выгодную сделку, российский лидер сможет затем использовать свои тесные связи с Ираном для разблокирования пролива", – заявляет The Telegraph, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.

Таким образом, обнародована версия, что Вашингтон за счет украинского конфликта решит свои вопросы с Ираном. Источник The Telegraph заявил, что некоторые европейские руководители готовы к возможному предложению США "пожертвовать" Украиной, но некоторые этому отчаянно сопротивляются. Если Трампу удастся с честью выйти из двух войн, то для него это будет джекпот, а начинать этот процесс можно только с украинской войны, а не с иранской, поскольку Вашингтону намного легче разговаривать с Москвой, чем с Тегераном.

Именно поэтому европейцев не пустили за стол переговоров в Абу-Даби. "Европейцев, которые опасаются возрождения российской сферы влияния на континенте, на трехсторонние переговоры не пригласили. По словам одного дипломата, американские предложения стали для них "полной неожиданностью". С тех пор европейцы добиваются места за столом переговоров. Их довод: сначала прекращение огня на Украине, и только потом разговор о безопасности Европы", – досадует Le Figaro.

Французское издание отмечает, что европейским дипломатам удалось поприсутствовать "не за столом главных игроков, а лишь в кулуарах", то есть им милостиво разрешили немножко постоять у дверей и похлопать Зеленского по плечу.

Le Figaro описывает такое положение вещей, как унижение европейской политики, но возникает вопрос: если игра Трампа более-менее понятна, то в чем позиция Европы, и что она может предложить сторонам на переговорах?

"Ясно одно, и на это было четко указано: режим прекращения огня для нас – очень важная основа для того, чтобы вести серьезные переговоры о мире", – сказал первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер, отвечая на вопрос DW о том, какие результаты переговоров по Украине в Абу-Даби Берлин сочтет успехом. В этом заявлении хорошо видна импотенция европейской политики. Украина, опираясь на европейский ВПК, безуспешно пытается остановить продвижение российской армии, поэтому прекращение огня крайне необходимо для сохранения киевского режима.

Но что получит Россия, если остановит продвижение своих войск? Она получит осуждение, требование заплатить репарации и вернуться на границы 1991 года, ничего другого европейская дипломатия для Москвы не предусматривает. "Мы все знаем, что Россия по-прежнему понимает только язык силы. Поэтому мы, европейцы, должны быть едины в переговорах, оказывать давление на Россию и оказывать долгосрочную поддержку Украине", – заявил Мерц во время первого дня переговоров в Абу-Даби.

Как видим, Европа вообще разучилась разговаривать с Россией на равных, а когда это начали делать в Вашингтоне, то американцев обвинили в предательстве. Ни Зеленский, ни европейцы уступать ничего не хотят, но и сделать ничего для достижения мира не могут. Тогда о чем договариваться?

"Истоки российских требований следует искать в периоде, предшествовавшем полномасштабному конфликту. В декабре 2021 года Москва представила США и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности, предусматривавшие пересмотр всей системы европейской безопасности. В частности, речь шла о прекращении дальнейшего расширения НАТО на восток и введении ограничений на военное сотрудничество альянса с бывшими советскими республиками. Ключевым требованием Москвы… 17 декабря 2021 года было ведение переговоров по вопросам безопасности исключительно с Соединенными Штатами без участия европейских государств или Украины", – напоминает начало конфликта Al-Modon.

Получается, что Россия в 2021 году хотела на равных разговаривать с США, и она этого добилась. А что касается Европы, то она просто не знает, что делать. Хотелки европейских подсвинков, желающих войны, это одно, а реальность – совершенно другое. Как показали недавние события, позвонить в Москву можно, и там даже трубку возьмут, но европейским политикам сказать нечего, они привыкли разговаривать командным тоном, а это не то, что им, и даже американцам, не позволено. Это вводит европейцев в полный ступор, с учетом их ограниченности.

К переговорам в Абу-Даби украинская и российская стороны пришли с различных позиций. Украина пытается договорится о различных видах перемирия, а Россия - об общей архитектуре безопасности. И на момент переговоров США склонились в сторону России. "Россия уже празднует стратегический успех … Как отмечают западные и российские чиновники и аналитики, Москве удалось добиться того, чтобы администрация Дональда Трампа выступила за создание новой системы "более широкой архитектуры европейской безопасности" в рамках возможного мирного соглашения", – сетует The Washington Post.

Поэтому советники по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также главы аппаратов президента ЕК и генсека НАТО устремились в Абу-Даби для "срыва попыток России использовать переговоры под руководством США для пересмотра архитектуры безопасности Европы", – сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Есть опасения, что США договорятся с Россией о безопасности в Европе без них.

Поэтому никто не скрывает, что европейцы в который раз пытаются торпедировать мирные переговоры, как они это делали начиная с 2022 года. В этой игре Зеленский, управляемый извне европейцами, не в первый раз системно играет против действующего американского президента и его мирных инициатив.

Поэтому украинская сторона идет на переговоры не потому, что хочет чего-то достичь, а потому, что их принуждают к этому из Вашингтона, и ее задача торпедировать эти переговоры, как она делала все время до этого. Однако срыв переговорного процесса ударит по самой Европе, ведь старая архитектура безопасности не работает, а новую европейские политики создать не в состоянии. А эта ситуация семимильными шагами идет к большой войне, которая может Европу разрушить до основания. Именно поэтому Россия предлагает создать новую систему безопасности и США идут навстречу не потому, что демонстрируют слабость, а потому, что, в отличие от Европы, понимают необходимость такого шага.