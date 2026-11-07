Рютте пообещал напиться с Зеленским после окончания конфликта на Украине

"Напьемся вдрызг": Рютте рассказал, как отметит завершение конфликта на Украине Рютте пообещал напиться с Зеленским после окончания конфликта на Украине

Москва7 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что планирует напиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским после завершения конфликта на Украине.

Генсек Альянса в эфире телепередачи Pauw & De Wit пошутил, что обещал Зеленскому взять с собой красное вино на такую встречу.

Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план рассказал он

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ добьется всех целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине.