Москва7 нояВести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что планирует напиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским после завершения конфликта на Украине.
Генсек Альянса в эфире телепередачи Pauw & De Wit пошутил, что обещал Зеленскому взять с собой красное вино на такую встречу.
Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш планрассказал он
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ добьется всех целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине.