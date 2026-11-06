Рютте: украинский конфликт закончится не победой одной стороны, а компромиссом

Рютте предположил, чем закончится конфликт на Украине Рютте: украинский конфликт закончится не победой одной стороны, а компромиссом

Москва6 ноя Вести.Конфликт на Украине завершится компромиссным миром, явного победителя в нем не будет. Такое предположение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Рютте считает, что исход, предполагающий наличие одного победителя в этом конфликте, маловероятен.

Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом сказал он

По словам генсека НАТО, Европе следует сохранять бдительность по отношению к России после завершения спецоперации. Между тем он указал, что угрозы со стороны Москвы нет, однако добавил, что после завершения конфликта "огромная армия будет существовать не просто так".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьется поставленных в ходе СВО целей. Он отметил, что нанести российским Вооруженным силам поражение на поле боя невозможно, и это стало очевидным для всех.