Москва19 окт Вести.Заключение Россией и Украиной мирного договора может осуществиться в ближайшем будущем. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Эксперт также отметил, что РФ никогда не стремилась к конфликту с Евросоюзом и готова к восстановлению отношений и с европейской стороной.

Я полагаю, что историческая неизбежность диктует нам заключение какой-либо сделки в довольно краткосрочной перспективе… И соответственно, восстановление отношений России и Европейского союза, к которому Россия, кстати, готова. Вот во всех заявлениях российских чиновников от уровня низкого до буквально максимального президентского уровня никогда не было ненависти к Европейскому союзу, желания его расчленить, уничтожить, покорить. Просто признайте наши права, наши интересы и давайте нормально работать. Я думаю, что к этому мы и придем заявил Наумов

Наумов также отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в этом вопросе руководствуется здравым смыслом.

Дональд Трамп здесь не столько союзник или партнер России, сколько союзник здравого смысла и буквально исторической неизбежности. Так что я думаю, что хорошие новости не так далеко от нас находятся, рядом сказал Наумов

Ранее Трамп заявил о существенном продвижении в переговорах по урегулированию на Украине, добавив, что не хочет ухудшать отношения с Россией, чтобы не мешать переговорам о завершении украинского конфликта.