Путин и Трамп настроены на мирное решение конфликта на Украине, указал Дмитриев Дмитриев: Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта

Москва19 ноя Вести.Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он назвал важным тот факт, что диалог лидеров России и США продолжается.

Очень важен диалог президента Путина и президента Трампа. Они оба настроены на мирное решение украинского конфликта. Безусловно, пытаются помешать европейцы, понятно, много сил пытаются помешать, но этот диалог очень важен, и весь мир следит за этим диалогом отметил глава РФПИ

Ранее сообщалось о состоявшихся двусторонних переговорах президентов России и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.