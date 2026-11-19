Первая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС завершилась

Встреча Путина и Трампа продлилась почти час Первая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС завершилась

Москва19 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Беседа продлилась меньше часа. Встреча началась примерно в 12.15 по местному времени (07.15 мск) и завершилась около 8.00 мск.

В состав российской делегации на переговорах вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, а также помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Трамп в открытой части переговоров встречи сообщил, что в четверг также запланирована вторая встреча с Путиным.