Трамп заявил, что позже состоится вторая встреча с Путиным

Трамп сообщил о планах провести еще одну встречу с Путиным 19 ноября Трамп заявил, что позже состоится вторая встреча с Путиным

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что чуть позже состоится вторая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Кадры опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем канале в MAX.

В начале встречи главы государств пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами. Трамп также выразил надежду на положительные результаты или закладывание основы для них в будущем.

Мы друг друга знаем уже многие годы. Сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивную встречу. Потом запланирована вторая встреча сказал американский лидер

Путин перед началом переговоров не стал делать заявлений.

Нынешняя встреча президентов России и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне стала первым полноценным очным контактом после саммита в Анкоридже в августе 2025 года.