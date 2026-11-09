Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Трамп допустил встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Москва9 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Китае.

Ну, я собираюсь поехать в Китай ​​​... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си сказал Трамп

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.