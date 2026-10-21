Путин предложил рассмотреть возможность проведения встречи с Трампом в Китае Путин предложил Уиткоффу обсудить проведение встречи с Трампом в Китае

Москва21 окт Вести.Местом следующей встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может стать Китай. Соответствующее предложение российский лидер озвучил во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Возможна встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения. Прошу вас передать самые искренние слова президенту Трампу, благодарность за его усилия по урегулированию кризиса подчеркнул Путин

Ранее о перспективах трехсторонней встречи Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Он пояснил, что руководители таких крупных стран могут вести диалог, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.