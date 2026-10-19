WSJ: Путин предложил лидерам США и Китая обсудить конфликт на Украине

Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину обсудить украинский конфликт WSJ: Путин предложил лидерам США и Китая обсудить конфликт на Украине

Москва19 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Соединенных Штатов и Китая Дональду Трампу и Си Цзиньпину встретиться в следующем месяце для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным WSJ, российский лидер озвучил такое предложение в ходе телефонного разговора с президентом США 9 октября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин не исключают возможности провести трехсторонний саммит.