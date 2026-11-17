Трамп: я готов провести двустороннюю встречу с Путиным, если будет возможность

Трамп заявил о желании провести двустороннюю встречу с Путиным Трамп: я готов провести двустороннюю встречу с Путиным, если будет возможность

Москва17 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Не знаю. Я бы это сделал, если бы была такая возможность сказал лидер США, отвечая на вопрос о перспективах отдельной встречи с президентом РФ

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, пройдет на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября.