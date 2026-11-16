Трамп заявил, что обсудит с Путиным и Си денуклеаризацию, Иран и Украину

Трамп раскрыл, что намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином Трамп заявил, что обсудит с Путиным и Си денуклеаризацию, Иран и Украину

Москва16 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что в ходе предстоящей встречи намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в том числе конфликты в Иране и на Украине.

По словам главы Белого дома, лидеры трех стран будут обсуждать также вопрос ядерного разоружения.

Мы поговорим об Иране. Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме - Украине сказал Трамп

Кроме того, добавил американский лидер, в ходе трехстороннего саммита будут затронуты вопросы экономики и торговли.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в настоящий момент прорабатывается текст совместного заявления по итогам предстоящей встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.