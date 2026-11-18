Песков: в Шэньчжэне Путин поговорил на приеме с экономистом Джеффри Саксом

Путин пообщался в Шэньчжэне с Джеффри Саксом Песков: в Шэньчжэне Путин поговорил на приеме с экономистом Джеффри Саксом

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин смог пообщаться с американским экономистом Джеффри Саксом. Их диалог состоялся во время торжественного приема на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Джеффри Сакс подошел [к Путину]. Они долго стояли разговаривали с Джеффри Саксом пояснил Песков

Перед торжественным приемом Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли коротко пообщаться во время совместной фотографии.