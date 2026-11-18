Москва18 нояВести.Торжественный прием имени председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел хорошо, принимающая сторона организовала все наилучшим образом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Очень хорошо, теплый прием, как всегда, организаторы постарались. Естественно, и еда, и культурная программа, все было на высшем уровнесказал Песков, отвечая на вопрос ИС "Вести"
На торжественном приеме присутствовали президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и лидеры экономик АТЭС.
Ранее сообщалось, что президент РФ смог пообщаться с американским экономистом Джеффри Саксом во время ужина.