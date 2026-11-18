Песков: прием в Шэньчжэне прошел на высшем уровне

Песков рассказал, как прошел торжественный прием с лидерами АТЭС Песков: прием в Шэньчжэне прошел на высшем уровне

Москва18 ноя Вести.Торжественный прием имени председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел хорошо, принимающая сторона организовала все наилучшим образом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очень хорошо, теплый прием, как всегда, организаторы постарались. Естественно, и еда, и культурная программа, все было на высшем уровне сказал Песков, отвечая на вопрос ИС "Вести"

На торжественном приеме присутствовали президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и лидеры экономик АТЭС.

Ранее сообщалось, что президент РФ смог пообщаться с американским экономистом Джеффри Саксом во время ужина.