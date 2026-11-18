Путин и Трамп кратко пообщались на приеме в честь саммита АТЭС

Путин кратко пообщался с Трампом на торжественном приеме в рамках саммита АТЭС Путин и Трамп кратко пообщались на приеме в честь саммита АТЭС

Москва18 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с американским коллегой Дональдом Трампом на торжественном приеме в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) перед совместным фотографированием. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

На них видно, как Путин и Трамп приветствуют друг друга рукопожатием и ведут непродолжительную беседу. После короткого общения лидеры разошлись в разные стороны, чтобы занять места для совместной фотографии.

Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС, который проходит 18-19 ноября. Трамп также присутствует на мероприятии. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп проведут полноценный разговор вне зависимости от места общения.